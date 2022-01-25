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Автоэксперт назвал причины роста цен на машины

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт назвал причины роста цен на машины
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, с чем связан рост цен на автомобили.

Он посоветовал автолюбителям присмотреться к машинам отечественного автопрома, прежде чем спланировать покупку иномарки из салона.

Солдунов отметил, что в настоящее время дилеры поднимают стоимость на автомобили. Причин для роста цен несколько.

— Наверно, это связано с определенным дефицитом, с пандемией и нестабильными экономическими связями. Все факторы говорят о предпосылках повышения цен на автомобили. К сожалению, это так, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Эксперт добавил, что в среднем ценовом сегменте хороших предложений все меньше и меньше. Многие модели выросли в цене примерно на 30 процентов, а некоторые подорожали в два раза.

Он также добавил, что вырос спрос на люксовые иномарки в городах-миллионниках.

Ранее автоэксперт перечислил самые частые ошибки, которые совершают водители зимой. Часто автомобилисты поворачивают руль и не учитывают специфику скоростного режима и коэффициента сцепления с дорогой.

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