Автоэксперт назвал причины роста цен на машины
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, с чем связан рост цен на автомобили.
Он посоветовал автолюбителям присмотреться к машинам отечественного автопрома, прежде чем спланировать покупку иномарки из салона.
Солдунов отметил, что в настоящее время дилеры поднимают стоимость на автомобили. Причин для роста цен несколько.
— Наверно, это связано с определенным дефицитом, с пандемией и нестабильными экономическими связями. Все факторы говорят о предпосылках повышения цен на автомобили. К сожалению, это так, — отметил эксперт в комментарии ФАН.
Эксперт добавил, что в среднем ценовом сегменте хороших предложений все меньше и меньше. Многие модели выросли в цене примерно на 30 процентов, а некоторые подорожали в два раза.
Он также добавил, что вырос спрос на люксовые иномарки в городах-миллионниках.
Ранее автоэксперт перечислил самые частые ошибки, которые совершают водители зимой. Часто автомобилисты поворачивают руль и не учитывают специфику скоростного режима и коэффициента сцепления с дорогой.