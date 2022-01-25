Звезды российского шоу-бизнеса рассказали о любимой еде в студенческие годы

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В честь Дня российского студенчества, также известного как Татьянин день, звезды шоу-бизнеса рассказали о любимых блюдах, напитках и песнях университетских времен.

Певец Митя Фомин поделился рецептом любимого супа. Он состоял из сосисок, замороженных овощей и бульонного кубика.

Певица Ольга Серябкина отметила, что обожала поесть в студенческой столовой. Артистка призналась, что это было ее любимым местом. Чаще всего она покупала различную выпечку.

— Выпечка была номер один — это сытно, быстро, вкусно и доступно по деньгам. Все студенты голодные, денег не хватает, и хочется есть на каждой перемене, — отметила она.

Музыкант Максим Леонидов признался, что в студенческие годы часто питался в пирожковой. Он отметил, что часто покупал местный кофе с выпечкой. Кофе наливали из огромной кастрюли. По словам музыканта, местный кофе не имел ничего общего с настоящим напитком, это был цикорий со сгущенным молоком, передает Life.ru.

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