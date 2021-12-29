Звезды российского шоу-бизнеса поделились рецептами новогодних блюд

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Звезды российского шоу-бизнеса поделились секретными рецептами для новогоднего стола.

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что для новогоднего стола у нее есть фирменное блюдо — лосось под кисло-сладким соусом.

Для приготовления этого блюда нужно отварить тушку рыбы с луком, солью и сахаром на протяжении трех часов. За пару минут до готовности в бульон нужно добавить лимонный сок. Далее нужно вытащить рыбу из бульона, убрать кости и залить ее готовым бульоном в отдельном блюде.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что для новогоднего стола она готовит курицу с фруктами. Мясо Ольга советует приправить мускатным орехом, а в качестве дополнения использовать банан. Блюдо перед запеканием можно посыпать тертыми орехами.

Певица Любовь Успенская поделилась секретным рецептом оливье. Вместо картофеля она использует корень сельдерея. Также потребуется морковь, перепелиные яйца, свежезамороженный зеленый горошек и мясо крабовых ножек и свежий огурец, передает Nation News.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, как сделать полезные десерты для новогоднего стола.