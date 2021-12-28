Диетолог раскрыла секрет полезных десертов на Новый год

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, как сделать полезные десерты для новогоднего стола.

По словам эксперта, десерты стоит готовить самостоятельно, так вы точно будет знать, что входит в состав.

Она отметила, что необходимо свести к минимуму процент потребляемого сахара.

— Если в составе будет фруктоза из фруктов — это будет хорошо. Отлично подойдут орехи, всевозможные ягоды, в том числе замороженные. Конечно, и настоящие фрукты: бананы, киви, мандарины, апельсины, виноград, — рассказала она в комментарии Nation News.

При выборе муки предпочтение рекомендуется отдавать кокосовой, ореховой, рисовой, гречневой. Пшеничную муку лучше использовать в минимальном количестве.

Что касается шоколада, то лучше сделать выбор в пользу горького.

Диетолог порекомендовала сделать своими руками и желеобразующие компоненты. Готовить десерты лучше непосредственно перед новогодним ужином, чтобы они не стояли долгое время.

До этого диетолог посоветовал, во сколько стоит садиться за стол в новогоднюю ночь.