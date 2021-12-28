Диетолог посоветовал, во сколько стоит садиться за стол в новогоднюю ночь

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Поздний прием пищи предновогодним вечером не опасен для здоровья. Об этом сообщил консультант цифрового медицинского сервиса, врач-диетолог Александр Андреев.

— Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным прием пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00. Единичное нарушение режима не испортит ваше здоровье, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Врач посоветовал избегать большого количества майонеза в салатах, его лучше заменить на растительное масло. В качестве основного блюда стоит выбрать запеченную в духовке курицу. Такое мясо будет диетическим.

Андреев напомнил, что в обычные дни ужинать следует за три часа до того, как человек ложится спать. За этот временной период желудок успеет переварить пищу.

До этого нутрициолог Елена Корнилова перечислила 10 правил, как не переедать в новогодние праздники. Корнилова рассказала, что правильная обстановка, в которую входит красивая сервировка праздничного стола и благоприятная атмосфера между домочадцами, значительно снизит шансы переесть.