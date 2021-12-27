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Нутрициолог перечислила 10 правил, как не переедать в новогодние праздники

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Нутрициолог перечислила 10 правил, как не переедать в новогодние праздники
Фото: pixabay.com/ru

Специалист по здоровому питанию Елена Корнилова в беседе с «Вечерней Москвой» дала советы, как не переедать в новогодние праздники.

По ее словам, рекомендуется снизить значимость самого события, поскольку люди так устроены, что всегда с нетерпением ждут и готовятся к особенному дню, ходят по магазинам, подбирают подарки, закупают продукты, а встречая гостей — всегда волнуются и переживают из-за угощений, поэтому всячески стараются угодить. Все это определенным образом влияет на психику, заставляет постоянно находиться в стрессовом состоянии, поэтому потратив свою энергию на приготовления, как правило, на сам праздник сил уже не остается.

— Зачастую полностью выдохнувшиеся люди компенсируют свое разочарование обилием праздничной пищи, а это непременно ведет к перееданию. Именно по этой причине необходимо снизить значимость подготовки к предстоящему событию и чуть-чуть замедлиться в этой предновогодней суете, — отметила нутрициолог.

Также она подчеркнула, что ошибкой является ставить себе цель после Нового года сесть на диету, так как ограничение в пище после праздников сработает в обратную сторону и люди, осознав, что впереди предстоят лишения, будут пытаться съесть в праздники гораздо больше еды.

Корнилова рассказала, что правильная обстановка, в которую входит красивая сервировка праздничного стола и благоприятная атмосфера между домочадцами значительно снизят шансы переесть. Также нужно позаботиться о ярком свете и закусочных тарелках небольшого размера, поскольку немного приглушенный свет будет провоцировать переедание.

— Перед тем как сесть за стол, выпейте стакан обычной воды. Она способна притупить голод. Постарайтесь за праздничный стол сесть расслабленными, в хорошем или хотя бы в нейтральном настроении. Стресс и даже небольшое напряжение способны спазмировать ЖКТ. А для того, чтобы пищеварительный тракт работал нормально рекомендуется как можно больше смеяться. Процесс пищеварения всегда начинается в тот момент, когда человек только смотрит на еду, а также от ощущения запахов от нее. Мозг человека устроен так, что в такие моменты он дает организму команду вырабатывать пищеварительный сок, — пояснила специалист.

Поэтому следует смотреть почаще на то, что лежит на тарелке, наслаждаться ароматом еды и стараться все очень тщательно пережевывать до пюреобразного состояния.

Кроме того, во время еды не нужно разговаривать, так как вместе с ней заглатывается некоторое количество воздуха и это будет вызывать неприятные чувства.

Трапезу нужно начинать с овощей, поскольку зелень сама по себе богата клетчаткой и в ней нет калорий. К тому же она быстро насыщает и регулирует уровень сахара.

— Старайтесь за новогодним столом избегать контактов с гаджетами. Когда человек залипает в экране телефона, он может входить в некое трансовое состояние автоматизма и не может контролировать количество съеденного, — отметила Корнилова.

По словам эксперта, есть нужно медленно. Для этого можно переложить вилку в другую руку.

Важно также не приготавливать много блюд. Обычно люди переживают, что продукты пропадут и начинают есть все подряд еще несколько дней, в связи с чем рискуют переесть. Нужно также помнить, что пищу следует употреблять только что приготовленной, в ней намного больше пользы, подчеркнула нутрициолог.

Названы продукты, помогающие забыть о тяге к сладкому и мучному. Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, что забыть о сладком и мучном помогут продукты, которые обеспечивают сытость надолго. По ее словам, забыть тягу к сладкому поможет сбалансированное питание, при котором человек потребляет и белки, и жиры, и углеводы.

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