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Капитальный ремонт запланировали в доходном доме в центре Москвы

Виктория Сикерина

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Капитальный ремонт запланировали в доходном доме в центре Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Александра Солженицына Карта всех событий

Доходный дом 1914 года постройки в Центральном административном округе (ЦАО) города капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе московского Фонда капитального ремонта во вторник, 25 января.

В ведомстве отметили, что историческое здание расположилось на улице Александра Солженицына.

— Перед специалистами стоит задача по проведению комплексного капитального ремонта. Будут восстановлены технические характеристики объекта, а также его исторический портрет, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что специалисты восстановят архитектурный облик фасада доходного дома, а также обновят системы электроснабжения, холодного водоснабжения и теплоснабжения.

— Они приведут в порядок всю кирпичную кладку, места замокания обработают антисептическим противогрибковым составом, а после тщательно его восстановят, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал 20 января мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, за счет денежных средств специалисты воссоздадут уникальный четырехъярусный иконостас XVIII века церкви святых апостолов Петра и Павла. Он расположен на Новой Басманной улице.

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