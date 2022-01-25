Клипмейкер назвал три фактора, влияющие на длительность просмотра видео в соцсетях

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Клипмейкер Денис Чернов назвал три главных фактора, влияющих на длительность просмотра ролика в социальных сетях.

По словам клипмейкера, основная характеристика контента — его качество. Поэтому стоит уделить внимание качеству изображения, звука и монтажа. Преимуществом для видео станет высокое разрешение, звук без посторонних шумов. Видео должно быть динамичным: человек в кадре должен менять позы, локации. Монтаж тоже должен включать различные переходы: такие ролики всегда смотрятся эффектно.

Второй важный фактор — наличие интересного текста и сценария.

Сценарий для видео обязательно должен быть прописан заранее. Темп повествования должен нарастать, главная мысль должна быть в конце ролика. Но при этом важно с первых секунд удержать интерес зрителя, поэтому начать лучше с постановки острого вопроса.

Третий фактор — выбор интересной темы. Как объяснил клипмейкер, чтобы пользователь досмотрел видео до конца, необходимо постоянно поддерживать его внимание. Стоит добавить в повествование интересные факты, статистику, приводить примеры, передает ФАН.

До этого психолог дала советы, как не попасться на уловки мошенников в соцсетях.