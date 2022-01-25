Система безналичной оплаты проезда от «СберТройки» заработает в Воронеже

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

«СберТройка» запустит систему безналичной оплаты проезда в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 25 января.

В ведомстве отметили, что в 2022 году пассажиры смогут воспользоваться услугой в автобусах, следующих по 259 маршрутам города.

— В планах — вместе с перевозчиком «Воронежпассажиртранс» развивать билетную систему, внедрять абонементы и различные тарифы, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что российские разработки для транспортной системы внедряются в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

— Впервые в автобусах Воронежа можно будет воспользоваться банковской картой на стационарном оборудовании. Это позволит сэкономить время пассажиров при посадке и не будет отвлекать внимание водителя. В дальнейшем это даст возможность создать больше оптимальных маршрутов и пересадок, в итоге еще больше людей смогут удобно и легко пользоваться городским транспортом, — приводятся в сообщении слова заммэра.

Ранее стало известно, что мобильное приложение «Моя Тройка» заработало в Туле. В скором времени его внедрят и в другие регионы страны.