Почти 250 студентов в 2021 году стажировались в компаниях «Технополиса «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Почти 250 студентов в 2021 году прошли стажировку в 20 компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В «Технополисе «Москва» реализуется программа «Вакансии и стажировки» — на сайте ОЭЗ опубликованы более 100 вакансий. По словам Прохорова, больше всего студентов в минувшем году принял завод «Микрон» — там стажировку прошли около 60 учащихся вузов и колледжей.

— По результатам стажировок студенты могут войти в кадровый резерв компаний и даже уже начать работать. В ходе опроса, проходившего в столичном ОЭЗ, 32 компании выразили готовность трудоустроить в общей сложности 264 стажера, — добавил генеральный директор «Технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

«Нанотехнологический центр композитов» ОЭЗ 24 января отпраздновал свое десятилетие. Так, он произвел продукцию более чем на три миллиарда рублей с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2017 году. Этот показатель составляет 85 процентов от всего объема производства кластера новых материалов.