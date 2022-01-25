Современную школу с научными классами возведут в районе Ховрино

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Клинская улица Карта всех событий

Современная школа на 500 воспитанников появится в районе Ховрино на севере столицы. Соответствующий проект утвердили в Москомархитектуре. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская во вторник, 25 января.

Она отметила, что объект образовательной инфраструктуры построят на Клинской улице. Его площадь составит около девяти тысяч квадратных метров.

— Сегодня образованию уделяется особое внимание, важно, чтобы новые объекты были не только комфортными и безопасными, но и ультрасовременными. Новая школа в Ховрине будет оснащена образовательными классами для информатики, научной, инженерной и медицинской деятельности. На первом этаже здания предполагается создать открытое пространство, где ученики будут общаться и отдыхать, — заявила руководитель Москомархитектуры.

Уточняется, что проект реализуют в рамках адресно-инвестиционной программы столицы.

Ранее стало известно, что учебный корпус на 450 детей возведут в составе жилого комплекса «Кронштадтский, 14» в районе Головинский на севере столицы за счет средств инвестора.