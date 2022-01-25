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Рафик Загрутдинов: Монтаж окон и витражей детской поликлиники начался на севере Москвы

Георгий Соланович

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Рафик Загрутдинов: Монтаж окон и витражей детской поликлиники начался на севере Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Начался монтаж окон и витражей детской поликлиники в московском районе Савеловский. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что развитие системы здравоохранения и строительство медицинских учреждений в столице продолжается в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.

— В настоящее время строители приступили к монтажу окон и витражей. Проводится устройство инженерных систем, остекление лестничных маршей и входных групп, продолжается монтаж фасада, — резюмировал Загрутдинов.

В четырехэтажной поликлинике обустроят кабинеты дежурного врача, приема анализов и выдачи справок, а также фильтр-бокс, административное и служебно-бытовое помещение, кафетерий и отделение реабилитации. Помещения оснастят современным оборудованием, прилежащую территорию благоустроят: установят велопарковку, построят детскую площадку, посадят деревья.

24 января Рафик Загрутдинов рассказал о ходе ремонта перехода около станции «Ботанический сад». Он отметил, что работы выполняются в рамках строительства Северо-Восточной хорды.

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