Республиканцы поддержали Трампа в качестве возможного кандидата на выборах 2024 года

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На сегодняшний день Дональд Трамп лидирует по популярности среди всех кандидатов на пост президента на выборах 2024 года от Республиканской партии. Об этом сообщает газета The Hill в опубликованном 24 января опросе общественного мнения.

Согласно опросу, Трамп получил явное преимущество — 57 процентов поддержки избирателей-республиканцев. Только два его соперника, Рон Десантис и бывший вице-президент Майк Пенс, получили по 12 и 11 процентов. Остальные кандидаты, согласно опросу, не получили даже двузначной цифры поддержки.

На данный момент никто не знает, собирается ли Дональд Трамп вновь баллотироваться на выборах 2024 года. Но бывший президент вновь начал наращивать политическую мощь в преддверии промежуточных выборов 2022 года.

Для сравнения исследователи приводят статистику Демократической партии, где Джо Байден, планирующий баллотироваться на второй срок, набрал лишь 32 процента поддержки среди своего электората. Вице-президент Камала Харрис — 14 процентов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс набрал всего 11 процентов.

— Трамп стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как Байден и Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов, — заявил The Hill руководитель Harvard/Harris Марк Пенн.

Также он уточнил, что еще слишком рано делать прогнозы в отношении 2024 года.

Опрос был проведен с 19 по 20 января среди 1815 зарегистрированных избирателей Центром американских политических исследований Гарвардского университета и Harris Poll.

Дональд Трамп раскритиковал поведение Байдена на пресс-конференции, заявив, что ему никогда не позволили бы вести себя во время своей пресс-конференции так, как это делает нынешний глава Белого дома.