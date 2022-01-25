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Врач рассказала, какие люди могут стать метеозависимыми

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказала, какие люди могут стать метеозависимыми
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Люди, перенесшие сильный стресс или работающие по ночам, могут стать восприимчивыми к перепадам атмосферного давления и испытывать из-за этого недомогание. Об этом рассказала невролог-вегетолог Елена Беленко.

Она пояснила, что метеозависимость отмечается у людей с нарушениями работы вегетативной нервной системы. Нарушение может возникнуть в силу различных причин: стресса, ненормированного рабочего графика.

Кроме того, нервная система страдает у диабетиков, гипертоников и людей с другими хроническими заболеваниями. В группе риска также находятся люди с лишним весом, вредными привычками, а также те, кто постоянно проживает в экстремальных погодных условиях, передает РИАМО.

Также метеозависимость может проявляться у людей с переломами, даже если они давно срослись. При смене погодных условий травмированное место будет напоминать о себе.

Ранее врач-терапевт дал советы метеозависимым людям. Прежде всего медик посоветовал соблюдать режим сна, так как недосыпание отражается на работе сосудов. Также он отметил, что метеозависимым людям не рекомендуется пропускать приемы пищи и дожидаться ощущения голода.

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