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Врач дал советы метеозависимым людям

Анастасия Колоскова

Общество
Врач дал советы метеозависимым людям
Фото: Pexels

Существует несколько способов, помогающих организму человека справиться с перепадами атмосферного давления. Об этом рассказал врач-терапевт Валерий Лишин.

Прежде всего медик посоветовал соблюдать режим сна, так как недосыпание отражается на работе сосудов. Также он отметил, что метеозависимым людям не рекомендуется пропускать приемы пищи и дожидаться ощущения голода.

— Это влияет на резистентность организма, — цитирует терапевта «Мослента».

Врач напомнил, что хорошему самочувствию способствуют здоровый образ жизни и физические нагрузки. Также он посоветовал сократить количество соли в рационе, так как она негативно влияет на работу сосудов.

Валерий Лишин подчеркнул, что указанные рекомендации будут полезны всем, а в первую очередь гипертоникам, людям с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетикам.

Утром 30 ноября рекорд низкого атмосферного давления зафиксировали в Москве. Оно опустилось до 711 миллиметров ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что атмосферное давление в Москве вернется к нормальным показателям к 5 декабря.

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