Метеоролог рассказал, когда атмосферное давление в столице придет в норму

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Атмосферное давление в Москве вернется к нормальным показателям к 5 декабря. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 30 ноября.

Синоптик отметил, что в воскресенье столбики термометров достигнут отметки 745–747 миллиметров ртутного столба.

— Всю неделю оно будет медленно расти, дно мы уже прошли, — заявил Тишковец.

По словам синоптика, метеозависимые люди особенно чувствительны к таким погодным условиям. Ухудшение состояния здоровья испытывают гипотоники, однако после повышения давления нелегко придется гипертоникам, говорится в сообщении.

Утром 30 ноября рекорд низкого атмосферного давления зафиксировали в Москве. Оно опустилось до 711 миллиметров ртутного столба.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.