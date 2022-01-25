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«Семьями мрут»: доктор Мясников объяснил, чем опасны консервы

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
«Семьями мрут»: доктор Мясников объяснил, чем опасны консервы
Фото: Вечерняя Москва

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем могут быть опасны домашние консервированные продукты.

Доктор отмечает, что ситуации, когда люди травятся домашними заготовками, случаются регулярно, и иногда после застолья погибает сразу несколько человек.

— Семьями мрут. Был случай, года три назад, семья и гости, семь человек, и все насмерть. Бактерии, которые вызывают сильнейшие отравления, существуют в почве. Например, грибные консервы стоят после мясных и рыбных на третьем месте по опасности для человека. Риск получить отравление выше у тех, кто выкручивает грибы при сборе: почву трудно вымыть, и бактерии при засолке делают такое блюдо смертельно опасным, — объяснил врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Перед засолкой грибы следует тщательно промыть, однако и эти меры могут быть недостаточными: бактерии могут попасть в блюдо при готовке через грязные ножи и разделочные доски.

Перед тем как подать консервы на стол, нужно обратить внимание на крышку: если она вздулась, то заготовку лучше выбросить. Такой распространенный метод «устранения» бактерий, как кипячение, не уменьшит в них количество токсинов.

— Большинство консервов хранится только в холодных условиях. Консервированные морсы и варенья с косточками хранятся всего три месяца. Если они простояли год, то это опасно есть. Получается, что это большая лотерея, и шансы проиграть очень высокие, — сказал врач.

Ранее гастроэнтеролог Лида Мурадова рассказала, кому нельзя есть консервы.

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