Гастроэнтеролог Мурадова рассказала, кому нельзя есть консервы

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Людям с гипертонией и болезнями почек стоит отказать от употребления рыбных и мясных консервов. Об этом рассказала гастроэнтеролог Лина Мурадова.

Она отметила, что консервы содержат много соли, которая позволяет сохранить продукты. Также в них часто добавляют томатную пасту, черный перец горошком и другие добавки, которые раздражают слизистую желудка. Эта этого у людей с хроническим гастритом может произойти обострение.

— Консервы – это продукт не на каждый день, он для походов, поездок либо районов, которые вообще не видят рыбу, – приводит слова Мурадовой «Москва 24».

До этого нутрициолог Мария Розанова рассказала, что нормализация работы желудочно-кишечного тракта и сбалансированный рацион позволяют предотвратить авитаминоз в зимний период. Она пояснила, что наиболее полезной считается средиземноморская диета, которая включает морепродукты, рыбу, красное мясо 1–3 раза в неделю, а также фрукты, овощи, зелень, оливковое масло холодного отжима, цельные злаки, орехи и молочные продукты.

Ранее ее коллега Ольга Ковиненко назвала самые полезные масла для организма. По ее словам, масла со среднецепочечными триглицеридами (МСТ) благотворно отражаются на метаболизме и работе кишечника, а также понижают уровень холестерина.