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Стало известно, когда наступают самые тяжелые последствия «омикрона»

Анастасия Колоскова

Общество
Стало известно, когда наступают самые тяжелые последствия «омикрона»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Осложнение в виде поражения легких при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» развивается после девяти дней болезни. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

— В легких «омикрон» размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения легких при «омикроне» также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9–10-го дня болезни, — цитирует специалиста «Лента.ру».

Профессор отметила, что «омикрон» в 10 раз больше своего предшественника «дельта»-штамма концентрируется в верхних дыхательных путях. По ее словам, к группе риска относятся пациенты, которые имеют хронические заболевания и люди пожилого возраста. Однако специалист подчеркнула, что от тяжелого течения болезни не застрахованы и дети — у них «омикрон» может спровоцировать бронхиолит.

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До этого заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что наиболее восприимчивы к «омикрону» граждане, которые ни разу не болели коронавирусом. Он также отметил, что, несмотря на информацию о том, что пациенты переносят «омикрон» легче, чем вариацию «дельта», количество госпитализаций вряд ли уменьшится.

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