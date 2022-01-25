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Врач рассказал, какая группа людей наиболее восприимчива к «омикрону»

Георгий Соланович

Общество
Врач рассказал, какая группа людей наиболее восприимчива к «омикрону»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Граждане, ни разу не болевшие коронавирусом, наиболее восприимчивы к «омикрону»-штамму инфекции. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», — пояснил эксперт.

Более того, по словам Горелова, несмотря на информацию о том, что пациенты переносят «омикрон» легче, чем вариацию «дельта», количество госпитализаций вряд ли уменьшится. Председатель Национального научного общества инфекционистов ссылается на опубликованные данные по заражаемости, передает РИА Новости.

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В этой связи необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

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