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Почти 40 учебных заведений сдали в столице за счет инвесторов в прошлом году

Виктория Сикерина

Город
Почти 40 учебных заведений сдали в столице за счет инвесторов в прошлом году
Фото: Pexels

Девять школ и 31 детский сад, которые возвели за счет средств инвесторов, ввели в эксплуатацию в столице за 2021 год. Этот показатель стал рекордным за всю новейшую историю города. Об этом сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 25 января.

Он отметил, что новые общеобразовательные школы рассчитаны на 6757 учеников и 325 дошкольников, а детские сады — на 5016 воспитанников.

Глава ведомства добавил, что в 2020 году сдали 23 дошкольных образовательных учреждения и шесть школ, построенных за счет инвестора.

— Такой результат стал возможен благодаря системной работе с застройщиками, которых мы всегда нацеливаем на своевременное обеспечение новой жилой застройки необходимыми объектами социальной инфраструктуры, — приводятся слова Левкина в сообщении.

Современная школа на 500 детей появится в районе Ховрино на севере столицы. Соответствующий проект утвердили в Москомархитектуре 25 января. Объект образовательной инфраструктуры построят на Клинской улице. Его площадь составит около девяти тысяч квадратных метров.

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