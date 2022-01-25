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Вирусологи поддержали массовую вакцинацию подростков от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусологи поддержали массовую вакцинацию подростков от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса. Об этом сообщил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Думаю, что массовая вакцинация подростков вполне вероятна. Это же пандемия, нужно же ее как-то остановить, а подростки – важный фактор пандемии. Вакцинация их очень важна, — отметил он в комментарии НСН.

Он отметил, что «Спутник М» прошел все необходимые испытания и не нанесет вреда здоровью подростков.

Он также добавил, что детский организм более восприимчив к иммуногенному действию вакцины, иммунитет лучше возникает у подростков, чем у пожилых людей. Поэтому доза действующего начала в этой вакцине снижена в пять раз, что также снижает число возможных побочных эффектов.

Вирусолог Георгий Викулов в свою очередь напомнил, что вакцинация разрешена даже беременным женщинам с 22 недели, поэтому разговоры о ее потенциальной опасности избыточны.

Накануне вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет стартовала в Московской области. Подмосковье уже получило первую партию вакцины, которая составила 1,8 тысячи комплектов доз, передает ФАН.

Ранее иммунолог Болибок отметил необходимость вакцинации подростков «Спутником М».

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