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Режиссер Шипенко рассказал о заветной мечте актера Петрова

Ирина Игнатенко

Общество
Режиссер Шипенко рассказал о заветной мечте актера Петрова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режиссер Клим Шипенко поздравил с днем рождения российского актера Александра Петрова и пожелал ему, чтобы его заветная места исполнилась.

Одно из главных желаний молодого актера — получить престижную кинопремию.

— Я поздравляю его от всей души! Желаю ему ярких ролей, любви, счастья и получить «Оскар», — пожелал режиссер в комментарии ФАН.

25 января российскому актеру театра и кино, двукратному лауреату премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино и за лучшую мужскую роль на телевидении Александру Петрову исполнилось 33 года. Ранее Петров отмечал, что мечтает покорить голливудский кинематограф. Эта идея заставляет его усердно работать над собой и совершенствовать свои навыки ― учить иностранный язык, тренировать произношение и ходить на зарубежные кастинги.

Ранее российский актер театра и кино Данила Козловский рассказал о своих чувствах к дочери, которая родилась в браке с моделью Ольгой Зуевой. Сразу после рождения ребенка пара развелась, а девушка переехала с дочерью в США. Из-за большого расстояния актеру нечасто удается видеться с малышкой.

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