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Мосгорнаследие разработало экскурсию в честь Дня российского студенчества

Виктория Сикерина

Город
Мосгорнаследие разработало экскурсию в честь Дня российского студенчества
Фото: Pexels

Посвященная Дню российского студенчества онлайн-экскурсия стала доступна в Telegram проекта Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства во вторник, 25 января.

В рамках мероприятия москвичам расскажут интересные факты об учебных учреждениях, в которых впервые начали обучаться женщины.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, экскурсии в дистанционном режиме — это самый удобный и безопасный вариант.

— Формат прогулок в компании чат-бота продолжает оставаться актуальным. Такие экскурсии удобны в том числе и тем, что горожане могут не выходя из дома «пройтись» по историческим местам города, узнать любопытные факты и посмотреть свежие фотографии этих мест. К Татьяниному дню мы подготовили новую прогулку, она посвящена первым учебным заведениям, начавшим принимать женщин, — цитирует агентство городских новостей «Москва» его слова.

До этого стало известно, что проезд на Московской канатной дороге для девушек с именем Татьяна станет бесплатным во вторник, 25 января. Студенты в свою очередь получат скидку в размере 50 процентов при предъявлении студенческого.

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