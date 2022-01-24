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Проезд на Московской канатной дороге для Татьян будет бесплатным 25 января

Полина Долганова

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Проезд на Московской канатной дороге для Татьян будет бесплатным 25 января
Три года канатной дороге на Воробьевых горах / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Проезд на Московской канатной дороге для девушек с именем Татьяна станет бесплатным во вторник, 25 января. Студенты, в свою очередь, получат скидку в размере 50 процентов при предъявлении студенческого. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Уточняется, что покататься можно будет со станции «Лужники» или «Воробьевы горы», купив билет на кассе в одну или в обе стороны. Воспользоваться таким билетом можно будет один раз за день, передали в агентстве городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что Музей Победы в Москве подготовил для студентов бесплатные экскурсии в честь Дня российского студенчества. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе музея в воскресенье, 23 января. Посетить культурное учреждение учащиеся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений смогут 25 января. В программу вошли как постоянные, так и новые экспозиции.

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