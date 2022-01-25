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Доктор Мясников объяснил, с чем необходимо принимать кальций

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников объяснил, с чем необходимо принимать кальций
Фото: Pixabay

Доктор Александр Мясников рассказал, как правильно принимать такой минерал, как кальций, чтобы он эффективнее усваивался организмом человека.

— Нормы приема кальция в сутки для женщин до менопаузы — до 1000 мг, после менопаузы — до 1500 мг, мужчинам — 800–1000 мг. Прием свыше 2000 мг может привести к побочным явлениям. Принимать кальций необходимо вместе с витамином D, чтобы он правильно усваивался организмом, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Около 50 процентов кальция от суточной нормы человек может получить из продуктов питания: из твердого сыра, молочных продуктов, апельсинов, миндаля и рыбы.

Если человек принимает кальций в таблетках, нужно правильно рассчитать дозировку, чтобы это не привело к печальным последствиям.

— Если вы пьете кальций в таблетках в большой концентрации, в мозг поступает сигнал «поступило много кальция». Организм по команде начинает выводить кальций почками, и из-за этого могут образоваться камни. Если вы едите сыр, творог, молоко, то кальций всасывается там, где ему положено, — отметил врач.

До этого доктор Мясников объяснил, почему консервы могут быть опасны для здоровья человека.

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