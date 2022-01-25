Иммунолог Болибок назвал сроки ревакцинации после «омикрона»
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
После заражения коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», лучше ревакцинироваться в течение одного–трех месяцев с момента выздоровления. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
— Сейчас начали изучать сыворотки переболевших «омикроном». Наблюдается такая ситуация: если человек «омикроном» переболел, у него нет кросс-реактивности с предыдущими штаммами. Человек вполне может переболеть другими штаммами, той же «дельтой», если она вернется, — отметил эксперт.
Кроме того, по словам Болибока, сам «омикрон» расщепился на подвиды B1 и B2. И они также не особо кросс-реактивны. Люди заражаются одним вариантом, а потом другим. А что касается иммунитета, то после перенесенного заболевания иммунолог не советует тянуть с вакцинацией дольше трех месяцев.
— Если дольше трех месяцев тянуть, то уже клеточный иммунитет к вирусу успокаивается, проходит и дальше уже начинается все по новой. А если вакцинироваться в пределах трех месяцев, то даже после заражения организм будет это воспринимать как ревакцинацию, как если бы делали «Спутник V» две инъекции. Это позволило бы выработать более высокий, стойкий, продолжительный иммунитет, — заключил специалист.
При этом штаммом «омикрон» люди заражаются и после вакцинации, но в большинстве своем инфекция переносится легко, резюмировал Болибок.