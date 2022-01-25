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Свыше 1,5 миллиона кубов снега вывезли с дорог Подмосковья за январь

Виктория Сикерина

Город
Свыше 1,5 миллиона кубов снега вывезли с дорог Подмосковья за январь
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Коммунальщики вывезли более 1,5 миллиона кубических метров снега с дорог Московской области за январь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры во вторник, 25 января.

В ведомстве уточнили, что объем вывезенных осадков составляет около 100 тысяч КамАЗов.

— Из них за последнюю неделю вывезено свыше 33 тысяч КамАЗов, — заявили в пресс-службе.

Глава Министерства по области Алексей Гержик добавил, что в настоящий момент интенсивность чистки улиц и вывоза снега увеличена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Основная задача коммунальщиков — не допустить складирования осадков на дорогах и возле объектов социальной и транспортной инфраструктур.

— Для обеспечения безопасного и комфортного движения дороги ежедневно очищаются и обрабатываются противогололедными материалами, — заключили в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что несущественные осадки в виде снега ожидаются в столичном регионе вечером 25 января. В ночные часы снегопад усилится.

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