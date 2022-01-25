Рособрнадзор заявил об отсутствии причин для изменения сроков ОГЭ и ЕГЭ

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В России в настоящее время не наблюдается оснований для отмены ЕГЭ или ОГЭ в текущем году. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что итоговое сочинение по русскому языку для учеников 9-х классов пройдет в те сроки, которые были установлены ранее.

— Вместе с тем Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией, и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории РФ действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены, — добавили в ведомстве.

Написание итогового сочинения должно состояться 9 февраля, 9 марта и 16 мая, передает ТАСС.

Недавно в Госдуме поддержали идею добавить баллы к ЕГЭ за создание просветительского контента. Первый зампредседателя комитета Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал предложение о начислении дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в высшие учебные заведения тем школьникам, которые создают на просторах интернета просветительские и культурные проекты.