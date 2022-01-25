Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рособрнадзор заявил об отсутствии причин для изменения сроков ОГЭ и ЕГЭ

Полина Долганова

Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии причин для изменения сроков ОГЭ и ЕГЭ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России в настоящее время не наблюдается оснований для отмены ЕГЭ или ОГЭ в текущем году. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что итоговое сочинение по русскому языку для учеников 9-х классов пройдет в те сроки, которые были установлены ранее.

— Вместе с тем Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией, и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории РФ действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены, — добавили в ведомстве.

Написание итогового сочинения должно состояться 9 февраля, 9 марта и 16 мая, передает ТАСС.

Недавно в Госдуме поддержали идею добавить баллы к ЕГЭ за создание просветительского контента. Первый зампредседателя комитета Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал предложение о начислении дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в высшие учебные заведения тем школьникам, которые создают на просторах интернета просветительские и культурные проекты.

Читайте также:
ЕГЭ Образование Экзамены
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте