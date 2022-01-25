Умер автор пьесы «Саркофаг» журналист Владимир Губарев

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Советский писатель и журналист Владимир Губарев скончался в возрасте 83 лет. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в Союзе журналистов России.

— Ушел из жизни журналист Владимир Степанович Губарев, — говорится в официальном Telegram-канале объединения.

Владимир Губарев родился 26 августа 1938 года. Он работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда». В своих работах он освещал темы науки и освоения космоса. Губарев в числе первых из журналистов прибыл 26 апреля 1986 года на место аварии в Чернобыле — уже через несколько часов после взрывов. Под впечатлением от увиденного он создал пьесу «Саркофаг». Ее поставили в 56 театрах всего мира. Пьеса имела большой успех у зрителей, особенно в Японии. В Великобритании ее отметили театральной премией имени Лоуренса Оливье.