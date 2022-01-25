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Столичный департамент СМИ и рекламы провел очередной конкурс социальной рекламы «Твой взгляд»

Георгий Соланович

Город
Столичный департамент СМИ и рекламы провел очередной конкурс социальной рекламы «Твой взгляд»
Фото: Никита Нестеров

Работы девяти победителей конкурса социальной рекламы «Твой взгляд» будут размещены на рекламных стендах Москвы. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Цель проводимого соревнования — разработка рекламы, которая привлечет внимание окружающих к решению важных социальных проблем. Темами конкурса были заявлены «Город и Ты», «Соцсети: быть, а не казаться» и свободная тема. В каждом направлении было выявлено по три победителя. В общей сложности было подано 150 заявок.

— В этом году на конкурсе очень остро прозвучала тема ментального здоровья и заботы о себе. Каждый пятый студент выбрал тему влияния социальных сетей, но также не без внимания остались темы, которые были активно раскрыты и в прошлом конкурсе: это тема экологии, бережного отношения к животным, тема домашнего насилия, безопасность на дорогах, доступная городская среда. Мы имеем возможность видеть срез того, что беспокоит молодых людей, — рассказала основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

На пороге — второй месяц года. Вместе с приходом февраля в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

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