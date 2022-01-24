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«Граждане космоса» и «На телеге в XXI век»: москвичей пригласили на выставки в феврале

Ольга Маркова

Развлечения
«Граждане космоса» и «На телеге в XXI век»: москвичей пригласили на выставки в феврале
Фото: Сергей Болдин / Вечерняя Москва

На пороге — второй месяц года. Вместе с приходом февраля в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

Выставка «Исчезающий и вечный» в Музее Востока

Государственный музей Востока совместно со швейцарской галереей Урса Майле представляют выставочный проект «Исчезающий и вечный».

Песок, огонь, вода неизменны тысячи лет. Сегодня Китай меняется каждый день. Три современных художника — китаец Чэн Ран и два европейца Анатолий Журавлев и Item Idem — размышляют о трансформациях, сочетая в своих работах классические культурные коды и новые медиа. Обычаи и ритуалы Китая предстают в работах как нарративы c переменчивыми и ускользающими смыслами.

Представленные видеоинсталляции «Идол», «Вселенная Китая» и четыре танки «Черный квадрат для Китая» с супрематическим первообразом Казимира Малевича, исследуют диалог западного авангарда и китайской изобразительной традиции.

Выставка открыта с 26 января по 23 февраля.

Выставка Виктории Рыбаковой «Магия вышивки» в Музее Пушкина

В Государственном музее А. С. Пушкина открывается выставка Виктории Рыбаковой «Магия вышивки».

Посетители увидят живописные работы с текстилем, с лентами, фетром, тканью. Темы — самые разнообразные: от рисунков А. С. Пушкина, графики Обри Бердслея до абстракций Пикассо и рисунков Т. Мавриной.

Виктория Рыбакова выполняла заказы на темы работ великих художников XX века, а также на темы рисунков майя, путешествий Ж. Кусто, исторического танца и другие. Они хранятся в частных коллекциях России и за рубежом. Среди отечественных художников, вдохновляющих мастера, — Билибин, Двоскина, Рушева, Антонова.

Выставка открыта с 27 января по 20 февраля.

«Граждане космоса» и «На телеге в XXI век»: москвичей пригласили на выставки в феврале Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Не просто доски и пейзажи» в галерее «Печатники»

Выставка «Не просто доски и пейзажи» ждет своих гостей в галерее «Печатники» объединения «Выставочные залы Москвы».

Экспозиция работ архитекторов и художников Ларисы Климовой и Сергея Садовского создает общее пространство эксперимента с покрашенным деревом и разнообразную увлекательную игру с материалом. Мастеров таф-арта объединяет внимание к пластическому устройству окружающей реальности: к форме, цвету, ритму, пятну и фактуре.

На выставке представлены цветные и праздничные, вместе с тем сдержанные работы художников, наполненные внутренней энергией и тишиной мировосприятия. Особое место занимает новая серия «Упакованный календарь».

Выставка открыта с 2 февраля по 28 марта.

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма совместно с «Ельцин Центром» и «Энциклопедией русского авангарда» представляют выставку «Авангард. На телеге в XXI век» — реконструкцию масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад.

Зрители увидят более 100 произведений ярких представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и Слободского краеведческого музея.

Проект обращается к событиям бурного послереволюционного времени, когда советская власть активно сотрудничала с художниками-авангардистами, видела в них движущую силу для продвижения идей и приобретала их работы для столичных и региональных музеев.

В октябре 1921 года на Третью передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии (Кировской области) привезли более 300 работ из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Через месяц шедевры на телегах отправили в соседний город Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала осенней распутицы они были оставлены в местном музее и забыты почти на сто лет.

Посетители смогут увидеть заново открытые шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.

Выставка открыта с 3 февраля по 22 мая.

«Граждане космоса» и «На телеге в XXI век»: москвичей пригласили на выставки в феврале Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выставка «Антон Видокле. Граждане космоса» в Новой Третьяковке

Третьяковская галерея на Крымском валу приглашает горожан на трехчастный проект, в рамках которого современный художник Антон Видокле исследует влияние космизма на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни.

В первой части он обращается к фундаменту космистской мысли. Вторая часть исследует отношения между космологией и политикой, третья часть воссоздает музей как пространство воскрешения, идея которого — ядро космизма.

Соединяя эссе, документальный жанр и перформанс, Антон Видокле цитирует труды основателя космизма Николая Федорова и других философов и поэтов. Музыка Джона Кейла и Эльен Радиг сопровождает эти бродящие изображения.

Выставка открыта с 4 февраля по 3 апреля.

Выставка «Паблик-арт» в галерее «Беляево»

В галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» в начале февраля открывается групповая выставка «Паблик-арт», посвященная искусству в городском пространстве: советскому монументализму, современному паблик-арту, архитектурному дизайну и уличному искусству (граффити и стрит-арту).

На выставке представлены произведения различных медиа (графика, живопись, фотография, объекты и инсталляции): как непосредственно из городской среды, так и более камерные и личные работы художников, которые получили известность, работая в общественных пространствах.

Выставка открыта с 4 февраля по 13 марта.

«Граждане космоса» и «На телеге в XXI век»: москвичей пригласили на выставки в феврале Фото: Мария Раевская / Вечерняя Москва

Выставка «Нео-арт: Лаборатория уличных образов» в галерее «Здесь на Таганке»

Масштабная групповая выставка работ юных художников и их именитых преподавателей «Нео-арт: Лаборатория уличных образов» начнет работать в галерее «Здесь на Таганке» объединения «Выставочные залы Москвы».

Направление нео-арт продемонстрировало большее слияние изобразительного искусства и массовой культуры, влияние комиксов и газетных фотографий на манеру исполнения. Ему присущи яркие цвета, ирония и сатира, а также точность и смысловая прямолинейность. Кроме того, нео-арт взяло немало техник и необычных средств исполнения у своего «хулиганского» родственника — стрит-арта. От стилистики коллажа и приема наложения до элементов оптической графики. От малярных красок, баллончиков и аэрографа, до маркеров и кистей.

Выставка объединит в одном пространстве работы учеников «Лаборатории стрит-арта» и известных художников: Василий Грино, Илья Бодров, Валентин Поткин, Илья Кейс, Дмитрий Левочкин.

Выставка открыта с 5 февраля по 27 февраля.

Выставка «Императорские охоты прошлого и настоящего» в Дарвиновском музее

Государственный Дарвиновский музей и Музеи Московского Кремля впервые в истории представляют выставку уникальной коллекции охотничьих трофеев последнего императора Николая II и членов императорской семьи Романовых. Экспозиция расскажет об охотничьих традициях аравийских шейхов и о том, каким образом королевские охоты сегодня способствуют сохранению краснокнижных животных Аравийского полуострова: дрофы-красотки, белого орикса, сокола.

Зрители увидят охотничьи трофеи Романовых из коллекции музея. Ящики, наполненные рогами с гравировкой, сообщающей, что животное добыли император Николай II или его близкие, обнаружили случайно в 1990 году при переезде музея.

Чучело белого орикса, одного из ключевых экспонатов выставки, музей получил в дар в декабре 2021 года. Из-за бесконтрольной охоты в 1972 году был убит последний представитель этого вида, живший в дикой природе.

Выставка открыта с 8 февраля по 15 мая.

«Граждане космоса» и «На телеге в XXI век»: москвичей пригласили на выставки в феврале Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Выставка «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России» в Историческом музее

Выставочный проект Гохрана России и Государственного исторического музея «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России» призван наглядно показать творческую связь мастеров прошлого и современности.

Центральную часть выставки займут работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век». Лучшие конкурсные работы познакомят гостей с многообразием техник и технологий, оригинальными творческими идеями, демонстрируя многовековые ювелирные традиции.

Отдельное место займут работы признанных в профессиональном мировом сообществе ювелирных мастеров Ильгиза Фазулзянова, Алексея Донцова, Эдуарда Никитина, Юрия Федорова, Дмитрия Саморукова, часы Константина Чайкина, оружие Геннадия Соколова и Василия Воробьева.

Помимо музейных ценностей, представлены уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы — точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда России. Голограммы позволяют демонстрировать бесценные драгоценные изделия, которые не могут покинуть территорию Московского Кремля.

Выставка открыта с 16 февраля по 16 апреля.

Выставка «The Lonka Project. Человек под номером» в Еврейском музее

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «The Lonka Project. Человек под номером». Она станет частью международного фотопроекта о людях, переживших холокост, и покажет более 60 портретных снимков.

На фотографиях проекта оказались Анита Ласкер-Вальфиш — виолончелистка, игравшая в женском оркестре в Освенциме; британский стрит-фотограф Дороти Бом; Лилиана Сегре — пожизненный сенатор Италии; чемпион-тяжелоатлет сэр Бен Хелфготт; оскароносный кинорежиссер Клод Лелуш; драматург Александр Гельман и театральный режиссер Кама Гинкас.

Выставка открыта с 17 февраля по 15 мая.

«Граждане космоса» и «На телеге в XXI век»: москвичей пригласили на выставки в феврале Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выставка «Архипелаги Арктики» в Дарвиновском музее

Выставка «Архипелаги Арктики» начнет работу в Государственном Дарвиновском музее в конце февраля. Она посвящена председательству России в Арктическом совете, перешедшем к нашей стране от Исландии в мае 2021 года.

В экспозицию вошли около 40 фотографий известных полярных путешественников, членов Русского географического общества: Леонида Круглова, Сергея Горшкова и Михаила Флинта. Фотоработы знакомят зрителей с удивительными ландшафтами и редкими животными труднодоступных территорий российского Заполярья: архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, островов Врангеля, Ушакова, Новосибирских островов. Фотографии дополнены авторскими текстами.

Выставка открыта с 22 февраля по 17 апреля.

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