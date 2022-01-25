В Госдуме назвали главную проблему тестирования сотрудников на COVID-19

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Зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Соломатина назвала основную сложность тестирования сотрудников предприятий на коронавирус. Она заключается в необходимости компенсации затрат работодателя на тест-системы.

— Было бы, конечно, хорошо, но только кто работодателю это компенсирует. Где взять экспресс-тесты? Сколько они стоят сегодня? Вот какие вопросы, — отметила Соломатина в комментарии «Радио 1».

По ее мнению, государство должно помочь предприятиям в обеспечении тест-системами на коронавирус.

Также, по словам Соломатиной, необходимо предусмотреть порядок действий на крупных предприятиях на случай вспышки коронавирусной инфекции, чтобы была возможность замены одного работника другим, если идет речь о непрерывном производстве.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.