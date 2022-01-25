Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме назвали главную проблему тестирования сотрудников на COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Госдуме назвали главную проблему тестирования сотрудников на COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Соломатина назвала основную сложность тестирования сотрудников предприятий на коронавирус. Она заключается в необходимости компенсации затрат работодателя на тест-системы.

— Было бы, конечно, хорошо, но только кто работодателю это компенсирует. Где взять экспресс-тесты? Сколько они стоят сегодня? Вот какие вопросы, — отметила Соломатина в комментарии «Радио 1».

По ее мнению, государство должно помочь предприятиям в обеспечении тест-системами на коронавирус.

Также, по словам Соломатиной, необходимо предусмотреть порядок действий на крупных предприятиях на случай вспышки коронавирусной инфекции, чтобы была возможность замены одного работника другим, если идет речь о непрерывном производстве.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Читайте также:
сотрудники Коронавирус ПЦР-тест
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте