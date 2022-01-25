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Георгий Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Сочи»

Василий Плиткин

Спорт
Георгий Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Сочи»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит свою карьеру в ФК «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба Краснодарского края во вторник, 25 января.

— В результате сделки со «Спартаком» нападающий продолжит карьеру в нашем клубе, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Мелкадзе будет выступать под девятым номером.

Георгий Мелкадзе — 24-летний футболист, воспитанник «Спартака». Играл в фарм-клубе команды «Спартак-2» и на правах аренды в клубах РПЛ «Тосно» (Ленинградская область), «Тамбов», «Ахмат» (Грозный). Футболист является серебряным призером чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.

Фанатское объединение футбольного клуба (ФК) «Спартак» «Фратрия» вместе с другими объединениями 24 января объявило бойкот игр всеми группировками болельщиков красно-белых из-за введения Fan ID.

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