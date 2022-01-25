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Санкт-Петербург потратил почти 65 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Санкт-Петербург потратил почти 65 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Санкт-Петербург потратил почти 65 миллиардов рублей на противостояние коронавирусу по итогам прошлого года.

Большая часть средств пошла на выплату заработной платы медицинским работникам, закупку лекарственных препаратов, оборудования и расходных материалов, а также строительство новых объектов здравоохранения, сообщает издание «Невские новости». Также был проведен капитальный ремонт в ряде медучрежений региона.

Более 62 процентов потраченных средств или девятнадцать миллиардов рублей власти выделили из городского бюджета. Еще 11 миллиардов рублей Северная столица получила из федерального бюджета, девять из которых перечислили Территориальному фонду обязательного медицинского страхования.

Показатели заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжают оставаться высокими. За прошлые сутки петербургские медики подтвердили коронавирус у 9722 жителей города, передает Nation News.

21 января в Санкт-Петербурге запретили оказывать плановую медпомощь и проводить диспансеризацию на фоне распространения коронавируса.

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