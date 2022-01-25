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Новостройку по реновации построят в районе Крюково ЗелАО столицы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации построят в районе Крюково ЗелАО столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Заводская улица Карта всех событий

Дом по программе реновации жилищного фонда возведут в районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы. Соответствующий проект согласовали в Мосгосэкспертизе. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Яковлева во вторник, 25 января.

Уточняется, что новостройка появится на Заводской улице. В ней предусмотрено 477 квартир. Некоторые из них оборудуют под нужны горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На первом этаже дома специалисты оснастят помещения общественного пользования.

При этом фасады здания облицуют фиброцементными плитами с вентилируемыми зазорами.

Помимо этого, в рамках строительства планируется благоустроить дворовые территории многоэтажки. Здесь появятся площадки для спорта и детских игр, газоны, растения и современная система освещения.

— До конца 2024 года в Зеленограде в новое жилье переедут свыше двух тысяч человек: это сотни семей, которые получат возможность радикально повысить качество жизни. Некоторые из них переедут в новый дом на ул. Заводская, который будет состоять из двух корпусов, — передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что земельный участок в московском районе Крюково выставят на торги для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

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