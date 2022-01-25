Земельный участок в Крюково выставят на торги

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Земельный участок в московском районе Крюково выставят на торги для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Там уточнили, что решение о выставлении участка на торги приняла Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. На данный момент на территории нет ни одного построенного объекта, передает агентство городских новостей «Москва».

25 января стало известно, что учебный корпус на 450 воспитанников построят на севере Москвы. Объект социальной и образовательной инфраструктур появится на Кронштадтском бульваре. В составе учебного комплекса инвесторы обязуются возвести детский сад на 150 воспитанников и начальную школу на 300 детей.

До этого появилась информация о том, что учебный корпус, рассчитанный на 350 мест, возведут в районе Тропарево-Никулино в 2023 году.