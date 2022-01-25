Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минздраве прокомментировали ситуацию с поставками «ЭпиВакКороны»

Полина Долганова

Общество
В Минздраве прокомментировали ситуацию с поставками «ЭпиВакКороны»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения России во вторник, 25 января, разъяснило ситуацию с поставками препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

По данным ведомства, вакцины закупаются исходя из потребностей субъектов. Таким образом, в настоящее время регионам пока хватает имеющихся запасов препарата.

Недавно стало известно, что с начала текущего года ни одной партии препарата для вакцинации от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределили по регионам. Об этом во вторник, 25 января, сообщают источники в Государственной думе и в крупных фармацевтических компаниях. Специалисты предположили, что есть основания говорить о приостановке производства препарата.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Два компонента вакцины вводятся с интервалом 21 день.

Читайте также:
Минздрав РФ поставки «ЭпиВакКорона»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте