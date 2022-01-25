Педиатр сравнила симптомы «омикрон»-штамма у детей и взрослых

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Дети уязвимы для нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» не меньше, чем взрослые. Об этом заявила врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Специалист отметила, что симптомы заболевания у детей и взрослых во многом схожи. К ним относятся боль в горле, заложенность носа и слабость.

— Ребенок становится очень вялым. И, как обычно при всех вирусных инфекциях, у них бывает расстройство стула, тошнота, диарея может быть в 30 процентах случаев — это основные симптомы, — рассказала педиатр.

По словам Добрецовой, дети стали чаще болеть коронавирусом, в том числе и малыши. Она добавила, что наиболее уязвимы для «омикрона» дети с хроническими заболеваниями.

Врач отметила необходимость вакцинации детей в том случае, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Однако она убеждена, что препарат до выхода в оборот должен пройти все клинические испытания.

— Должны пройти все стадии клинических исследований для того, чтобы нам выйти на группу детей меньше шести лет. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что если и дальше такая история будет продолжаться с этим вирусом, то нужен будет больший охват населения вакцинацией, — цитирует Добрецову «Москва 24».

До этого профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в прекращение пандемии коронавируса. Он отметил, что «Спутник М» прошел все необходимые испытания и не нанесет вреда здоровью подростков. Профессор добавил, что детский организм более восприимчив к иммуногенному действию вакцины, иммунитет лучше возникает у подростков, чем у пожилых людей. Поэтому доза действующего начала в этой вакцине снижена в пять раз, что также снижает число возможных побочных эффектов.