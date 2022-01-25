В приложении «Московский транспорт» стали доступны все операторы каршеринга

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В мобильном приложении «Московский транспорт» появились все операторы каршеринговых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 25 января.

— Это удобно: в карточке выбранного оператора есть название и номер авто, его уровень заряда и стоимость за минуту в пути; приложение покажет, как удобно дойти до машины, и построит мультимаршрут с учетом погоды и ваших пожеланий, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что при нажатии кнопки бронирования машины в приложении пользователь автоматически попадает в нужную карточку выбранного оператора.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что столичные власти продолжают внедрять передовые технологии в транспортную систему Москвы.

— Приложение «Московский транспорт» работает по принципу MaaS — позволяет пользователям видеть на одной карте все доступные машины. С 1 июля мы полностью интегрируем каршеринг в наш сервис: так вы сможете бронировать, арендовать и оплатить автомобиль внутри одного приложения, а также создавать маршруты, используя несколько видов транспорта в одной поездке, — приводятся его слова в сообщении.

Сервис аренды автомобилей каршеринга пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвал самые востребованные и редкие машины, которые можно взять напрокат в городе.