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В приложении «Московский транспорт» стали доступны все операторы каршеринга

Виктория Сикерина

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В приложении «Московский транспорт» стали доступны все операторы каршеринга
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В мобильном приложении «Московский транспорт» появились все операторы каршеринговых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 25 января.

— Это удобно: в карточке выбранного оператора есть название и номер авто, его уровень заряда и стоимость за минуту в пути; приложение покажет, как удобно дойти до машины, и построит мультимаршрут с учетом погоды и ваших пожеланий, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что при нажатии кнопки бронирования машины в приложении пользователь автоматически попадает в нужную карточку выбранного оператора.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что столичные власти продолжают внедрять передовые технологии в транспортную систему Москвы.

— Приложение «Московский транспорт» работает по принципу MaaS — позволяет пользователям видеть на одной карте все доступные машины. С 1 июля мы полностью интегрируем каршеринг в наш сервис: так вы сможете бронировать, арендовать и оплатить автомобиль внутри одного приложения, а также создавать маршруты, используя несколько видов транспорта в одной поездке, — приводятся его слова в сообщении.

Сервис аренды автомобилей каршеринга пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвал самые востребованные и редкие машины, которые можно взять напрокат в городе.

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