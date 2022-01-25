Эксперт рассказал о влиянии магнитных бурь на здоровье людей

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Проректор по развитию, исполняющий обязанности по научной работе РГГМУ Денис Леонтьев рассказал, как влияют магнитные бури на здоровье человека.

По словам эксперта, в мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Зачастую изменение самочувствия из-за магнитных бурь носит психосоматическую причину: люди сами настраивают себя, что их состояние ухудшится.

Стоит уделить внимание своему здоровью в этот период тем, у кого имеются хронические заболевания и проблемы с давлением.

Так, статистика показывает, что при сильных магнитных бурях больные инфарктом миокарда погибают в 11–16 раз чаще, чем в магнитоспокойные дни.

Нередко в период магнитных бурь у метеозависимых людей начинаются сильные головные боли, мигрени. Кроме того, ускоряется сердечный ритм, может появиться бессонница. У многих людей повышается тревожность, возникает агрессия, передает издание «Невские новости».

До этого врач рассказала, какие люди могут стать метеозависимыми.