Эксперт рассказал о влиянии магнитных бурь на здоровье людей
Проректор по развитию, исполняющий обязанности по научной работе РГГМУ Денис Леонтьев рассказал, как влияют магнитные бури на здоровье человека.
По словам эксперта, в мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Зачастую изменение самочувствия из-за магнитных бурь носит психосоматическую причину: люди сами настраивают себя, что их состояние ухудшится.
Стоит уделить внимание своему здоровью в этот период тем, у кого имеются хронические заболевания и проблемы с давлением.
Так, статистика показывает, что при сильных магнитных бурях больные инфарктом миокарда погибают в 11–16 раз чаще, чем в магнитоспокойные дни.
Нередко в период магнитных бурь у метеозависимых людей начинаются сильные головные боли, мигрени. Кроме того, ускоряется сердечный ритм, может появиться бессонница. У многих людей повышается тревожность, возникает агрессия, передает издание «Невские новости».
До этого врач рассказала, какие люди могут стать метеозависимыми.