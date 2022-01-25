Более полумиллиона онлайн-услуг по психологической помощи было оказано москвичам за 2020–2021 годы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичам за 2020–2021 годы было оказано 545 тысяч онлайн-услуг по психологической помощи. Об этом сообщил департамент труда и социальной защиты населения города.

Как уточнили в департаменте, основными причинами, по которым горожане обращаются за психологической помощью, являются сложности в отношениях, проблемы с психическим здоровьем и кризисы личностного роста. С нуждающимися в помощи москвичами в течение года проводят около двадцати специальных занятий.

Так, за последние два года психологи провели более 40 тысяч очных консультаций, более шести тысяч занятий по психологической реабилитации, передает агентство городских новостей «Москва».

24 января психотерапевт объяснила, как морально подготовиться к вакцинации. По ее словам, около 76 процентов системных побочных реакций после первой дозы коронавирусных вакцин можно объяснить эффектом ноцебо — самовнушением и ожиданием негативных последствий.

Эксперт пояснила, что ноцебо — это побочный эффект, основанный на самовнушении. В случае с прививками он основан на больших количествах публикаций о вреде препарата, что повышает тревожность многих людей перед вакцинацией и заставляет их думать о негативных последствиях.