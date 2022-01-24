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Психотерапевт объяснила, как морально подготовиться к вакцинации

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Психотерапевт объяснила, как морально подготовиться к вакцинации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Психолог и семейный психотерапевт Майя Медведева прокомментировала сообщения американских эпидемиологов о том, что около 76 процентов системных побочных реакций после первой дозы коронавирусных вакцин можно объяснить эффектом ноцебо — самовнушением и ожиданием негативных последствий.

Эксперт пояснила, что ноцебо — это побочный эффект, основанный на самовнушении. В случае с прививками он основан на больших количествах публикаций о вреде препарата, что повышает тревожность многих людей перед вакцинацией и заставляет их думать о негативных последствиях.

Она отметила, что на вакцинацию нужно идти в хорошем настроении и с хорошим настроем. Можно послушать друзей, которые уже прошли вакцинацию и не испытали негативного эффекта. Стоит сформулировать для себя преимущества вакцинации.

— Наши мысли влияют на наши чувства, наши чувства влияют на наши действия. Если мы начинаем мыслить негативно, то формируется тревожность, — отметила Медведева в комментарии «Радио 1».

Даже если после вакцинации появилось кратковременное недомогание, нужно сохранять позитивный настрой, добавила она.

Ранее исследование показало, какая доза вакцины увеличит защиту от COVID-19 в два раза.

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