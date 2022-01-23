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Исследование показало, какая доза вакцины увеличит защиту от COVID-19 в два раза

Виктория Храменкова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Исследование показало, какая доза вакцины увеличит защиту от COVID-19 в два раза
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Улучшение защиты от заражения коронавирусной инфекции в два раза может дать четвертая доза вакцины от COVID-19. Информация об этом стала известна из данных исследования в возрастной группе 60 лет и старше, проведенного министерством здравоохранения совместно с институтом Вайцмана, «Технионом», Еврейским университетом, Институтом имени Гартнера в медицинском центре имена Хаима Шибы.

— Четвертая доза вакцины, сделанная в возрастной группе 60+, в два раза улучшает защиту от заражения. Кроме того, получившие четвертую дозу в три раза реже переносят болезнь в тяжелой форме, — говорится в результатах, передает РИА Новости.

Также известно, что в данном исследовании учли состояние порядка 400 тысяч жителей Израиля, которые сделали четвертую прививку, а также 600 тысяч израильтян, которые получили три дозы вакцины.

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21 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев рассказал «Вечерней Москве» о том, что привитым от коронавируса гражданам, которые не успели сделать третью прививку от COVID-19 и вдруг заболели, не стоит еще раз проходить вакцинацию.

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