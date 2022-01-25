Иммунолог рассказал, при каких симптомах «омикрона» не нужно вызывать врача

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Людям, заметившим у себя первые признаки «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции, не нужно паниковать, а следует остаться дома и соблюдать общие рекомендации. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, подчеркнув, что при обычных симптомах ОРВИ нет необходимости вызывать врача.

Специалист отметил, что «омикрон» в основном переносится малосимптомно или даже бессимптомно, в связи с чем при легком недомогании важно сохранять спокойствие.

— Паника разве как-то помогает решить вопрос? 37,8 — это не повод для вызова скорой медицинской помощи, — пояснил медик.

Он уточнил, что необходимости в скорой нет, даже если поднялась высокая температура, но симптомы болезни остаются минимальными. В этой ситуации нужно обратиться за дистанционной медицинской помощью и следовать рекомендациям.

— Можно позвонить в поликлинику, или дежурному врачу, или на 03 — там проконсультируют. В Москве и крупных городах-миллионниках точно можно получить дистанционную консультацию. Нужно ею воспользоваться и понять, какие дальнейшие шаги, — приводит слова Викулова «Газета.ру».

Он добавил, что вызова скорой помощи требуют только тяжелые симптомы: не сбиваемая в течение двух и более суток высокая температура, сопровождающее температуру сильное головокружение, многократная рвота или многократный жидкий стул, одышка в состоянии покоя, не связанная с физической нагрузкой.

В остальных случаях пациент может лечиться дома по стандартной схеме, заключил врач.

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До этого врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, что дети уязвимы для нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» не меньше, чем взрослые.