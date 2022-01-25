Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммунолог рассказал, при каких симптомах «омикрона» не нужно вызывать врача

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог рассказал, при каких симптомах «омикрона» не нужно вызывать врача
Фото: Pixabay

Людям, заметившим у себя первые признаки «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции, не нужно паниковать, а следует остаться дома и соблюдать общие рекомендации. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, подчеркнув, что при обычных симптомах ОРВИ нет необходимости вызывать врача.

Специалист отметил, что «омикрон» в основном переносится малосимптомно или даже бессимптомно, в связи с чем при легком недомогании важно сохранять спокойствие.

— Паника разве как-то помогает решить вопрос? 37,8 — это не повод для вызова скорой медицинской помощи, — пояснил медик.

Он уточнил, что необходимости в скорой нет, даже если поднялась высокая температура, но симптомы болезни остаются минимальными. В этой ситуации нужно обратиться за дистанционной медицинской помощью и следовать рекомендациям.

— Можно позвонить в поликлинику, или дежурному врачу, или на 03 — там проконсультируют. В Москве и крупных городах-миллионниках точно можно получить дистанционную консультацию. Нужно ею воспользоваться и понять, какие дальнейшие шаги, — приводит слова Викулова «Газета.ру».

Он добавил, что вызова скорой помощи требуют только тяжелые симптомы: не сбиваемая в течение двух и более суток высокая температура, сопровождающее температуру сильное головокружение, многократная рвота или многократный жидкий стул, одышка в состоянии покоя, не связанная с физической нагрузкой.

В остальных случаях пациент может лечиться дома по стандартной схеме, заключил врач.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

До этого врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, что дети уязвимы для нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» не меньше, чем взрослые.

Читайте также:
признаки Коронавирус советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте