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Жилой дом по программе реновации построят в Бабушкинском районе Москвы

Георгий Соланович

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Жилой дом по программе реновации построят в Бабушкинском районе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Осташковская улица, 9к2с2 Карта всех событий

Жилой дом на 540 квартир по программе реновации построят в 2023 году в Бабушкинском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы.

Новостройка будет состоять из двух корпусов. В каждой части дома обустроят вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения, встроят системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом. Также проектом предусмотрен подземный паркинг под дворовой территорией жилого дома.

В пресс-службе уточнили, что шесть квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.

— В настоящее время идут работы по возведению монолитных конструкций надземной части здания, — уточнил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Ранее Загрутдинов заявил о начале монтажа окон и витражей детской поликлиники в московском районе Савеловский. Он отметил, что развитие системы здравоохранения и строительство медицинских учреждений в столице продолжается в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.

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