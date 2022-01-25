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Физик назвал возможную причину сбоя в энергосистеме Центральной Азии

Ирина Игнатенко

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Физик назвал возможную причину сбоя в энергосистеме Центральной Азии
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Электричество в странах Центральной Азии могло отключиться из-за активации противоаварийных автоматических систем после отключения мощного источника энергии из-за короткого замыкания. А оно в свою очередь могло быть вызвано непростыми погодными условиями. Такое предположение высказал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений Руслан Борисов.

— Как правило, идет короткое замыкание и отключение мощного источника, а дальше идет отключение. Если отключается линия, откуда генерация электроэнергии больше передается, то дальше работает противоаварийная система, которая отключает автоматически нагрузку, — пояснил эксперт в комментарии «360».

25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии, из-за чего жители стран остались без света. Также сообщалось, что в Ташкенте произошли сбои в работе метрополитена, а в Бишкеке отключилось отопление, а некоторые районы остались без воды, передает Life.ru.

В настоящее время в Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение после сбоев.

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