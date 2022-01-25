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В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение после сбоев

Полина Долганова

В мире
В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение после сбоев
ЛЭП / Фото: Анна Быкова

Электроснабжение в Алма-Ате, которое перестало работать в результате аварийной ситуации, к настоящему моменту удалось полностью восстановить. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе казахстанской электроэнергетической компании «Алатау Жарык компаниясы».

Накануне сообщалось, что во всей энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой. Так, например, массовое отключение света произошло в Алма-Ате. Уточняется, что в центральной части города перебоев света не наблюдается. При этом электричество отключилось в районе площади Республики и в некоторых микрорайонах Алма-Аты. Электричество также отключилось в центре Алма-Атинской области — в Талдыкоргане.

Кроме того, из-за отключения электроэнергии в Бишкеке перестало работать отопление. Аварийные бригады осматривали тепловые сети.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, сбой в энергосистемах Центральной Азии не мог бы повлиять на Россию по причине надежного электроснабжения в стране.

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