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Бишкек остался без отопления из-за отключения электроэнергии

Полина Долганова

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Бишкек остался без отопления из-за отключения электроэнергии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Из-за отключения электроэнергии в Бишкеке перестало работать отопление. Аварийные бригады осматривают тепловые сети. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе «Бишкектеплосети».

— Теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены при подаче электроэнергии, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в настоящее время в Бишкеке температура воздуха составляет нуля градусов, передает портал 24.kg.

Накануне сообщалось, что по всей энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой. Так, например, массовое отключение света произошло в Алма-Ате. Уточняется, что в центральной части города перебоев света не наблюдается. При этом электричество отключилось в районе площади Республики и в некоторых микрорайонах Алма-Аты. Электричество также отключилось в центре Алма-Атинской области — в Талдыкоргане.

Осенью более 11 тысяч жителей Сахалина остались без электричества из-за плохой погоды. На регион обрушился мощный циклон, порывы ветра достигали 25 метров в секунду в городе, а на побережьях — до 30 метров в секунду.

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