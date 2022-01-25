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Во всей Центральной Азии произошел системный сбой электроэнергии

Полина Долганова

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Ситуация в Казахстане
В мире
Во всей Центральной Азии произошел системный сбой электроэнергии
Фото: Telegram / Sputnik Казахстан

По всей энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой. Об этом во вторник, 25 января, сообщает Sputnik Киргизия.

Так, например, массовое отключение света произошло в Алма-Ате.

Уточняется, что в центральной части города перебоев света не наблюдается. При этом электричество отключилось в районе площади Республики и в некоторых микрорайонах Алма-Аты.

В агентстве добавили, что электричество также отключилось в центре Алма-Атинской области — в Талдыкоргане.

Позже сообщения об отключении света начали поступать из Ташкента и Бишкека.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

19 января командующий силами ОДКБ Андрей Сердюков объявил о завершении миссии российских миротворцев в Казахстане.

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